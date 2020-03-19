محافظ الإسماعيلية يوجه بغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح

أكد اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، ضرورة الالتزام بتفعيل قرارات غلق جميع دور المناسبات العامة وقاعات الأفراح ودور السينما والمسارح وصالات ألعاب الفيديوجيم وحظر إقامة أي أفراح جماعية أو غيرها من المناسبات أو مظاهر الاجتماعات بالأماكن العامة أو النقابات بنطاق المحافظة وتوابعها لحين صدور إشعار آخر.





وقال المحافظ، في تصريحات اليوم الخميس: إن ذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أجهزة الدولة كافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشار الفيروس.





وشدد محافظ الإسماعيلية على أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل "حريمي ورجالي" وأية محلات تقوم بأنشطة مماثلة، بالتلتزام بالتعقيم واستخدام الواقيات الشخصية من القفازات والأقنعة الواقية.





كما طالب المحافظ جميع المسئولين عن المخابز العامة والخاصة وأصحاب المطاعم والكافتيريات والمقاهى وغيرها من المحال العامة بضرورة الالتزام بالتعقيم واستخدام الواقيات الشخصية.





وأضاف أنه لا بد من تطبيق إجراءات العزل المنزلي على القادمين من الخارج والعائدين من العمرة والمخالطين لهم.





ونوه بضرورة رش وتطهير المنشآت العامة أو الخاصة والمواصلات العامة والمساجد والكنائس والمدارس والمذابح والسلخانات وآية أماكن للتجمعات من خلال الشركات المخصص لها بتلك الأعمال بالمحافظة أو من خلال الجهات طالبة التطهير أو بمعرفة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بحسب الأحوال.



