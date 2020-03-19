نقيب الأشراف يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير طابا

هنأ محمود الشريف، نقيب الأشراف، ووكيل أول مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة وفي مقدمة منهم الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ31 لتحرير طابا، التي توافق اليوم الخميس.





وقال "الشريف": في تصريحات اليوم الخيس، إنه يطيب لي أن أهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بهذه الذكرى العظيمة في تاريخ هذا الوطن الرائد، وأدعو المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يوفق قادتها السياسية فيما يبذلونه من إجراءات لحماية هذا الوطن والحفاظ على سلامة أبنائه.