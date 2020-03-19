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نقيب الأشراف يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير طابا

الخميس 19/مارس/2020 - 01:20 م
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نقيب الأشراف
نقيب الأشراف
محمود الجلاد
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هنأ محمود الشريف، نقيب الأشراف، ووكيل أول مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة وفي مقدمة منهم الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ31 لتحرير طابا، التي توافق اليوم الخميس.

وقال "الشريف": في تصريحات اليوم الخيس، إنه يطيب لي أن أهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بهذه الذكرى العظيمة في تاريخ هذا الوطن الرائد، وأدعو المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يوفق قادتها السياسية فيما يبذلونه من إجراءات لحماية هذا الوطن والحفاظ على سلامة أبنائه. 

ودعا نقيب الأشراف، عموم الشعب المصري إلى التكاتف والالتزام بما تقره الدولة من إجراءات وقائية من شأنها الحفاظ على سلامتهم.. حفظ الله مصر وشعبها ووفق ولاة أمورها إلى كل خير".

وفي سياق آخر، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
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