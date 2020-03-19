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ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" في إيران

الخميس 19/مارس/2020 - 01:16 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" في إيران لـ1284 بعد تسجيل 149 حالة جديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن السلطات الصحية في إيران.

 

واكتشفت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الخميس، أن 1046 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18407 في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وهي الدولة الأكثر تأثرا بالوباء في الشرق الأوسط.

 

وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في وفت سابق اليوم، "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل".

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كورونا فيروس كورونا ايران ارتفاع عدد الاصابات

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