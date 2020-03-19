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بديل معلول على طاولة الأهلي

الخميس 19/مارس/2020 - 01:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام أحد وكلاء اللاعبين، بعرض صفقة جديدة على جهاز الكرة بالنادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض أحد الوكلاء على الأهلي ضم محمد حمدى الظهير الأيسر لفريق بيراميدز خلال الصيف القادم.


ويتابع الأهلى حاليا محمد حمدي بشدة، وذلك تحسبا لوصول عرض قوى للحصول على خدمات التونسى على معلول فى نهاية الموسم، فى الوقت الذى لا يمانع خلاله نجم بيراميدز العودة للقلعة الحمراء.

ويعتبر على معلول من العناصر الهامة والأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، فى التشكيل الأساسى خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد حمدى كان لاعبا فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، قبل أن ينتقل للمصرى البورسعيدى ثم إلى فريق بيراميدز، كما تواجد فى المعسكرات الأخيرة لمنتخب مصر.
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