استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الحديث عن انتقال فيروس كورونا للإنسان عن طريق القطط والكلاب حديث غير علمي، مشددًا على أن القطط والكلاب المتواجدة بالمنازل لا تنقل فيروس كورونا، موضحًا أنه حتى الآن لم يثبت أن مصدر فيروس كورونا في الصين حيواني.





وأضاف "الناظر"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك فرقا بين المصل والدواء، مشيرًا إلى أن هناك دوائين تم الإعلان عنهم أنهما أعطيا نتائج إيجابية في علاج فيروس كورونا، وهما دواء فرنسي لعلاج الملاريا، ودواء ياباني لعلاج البرد، بينما المصل هو تطعيم وقائي ضد فيروس كورونا للإنسان السليم، والأبحاث التي تتم تهدف للوصول لمصل وقائي ضد كورونا، والذي سوف يتم الانتهاء منه خلال عام ونصف.





وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أن الأدوية التي تم الإعلان عنها موجودة منذ فترة طويلة، ويتم استخدامها، وليس هناك حاجة لإجراء تجارب سريرية عليه، متوقعًا أن يتم الإعلان عن اكثر من دواء لعلاج فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.



