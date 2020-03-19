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عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

الخميس 19/مارس/2020 - 01:05 م
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بنك مصر والبنك الأهلي
بنك مصر والبنك الأهلي
محمد عصام
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كشف يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، اليوم السبت، أن بنكي مصر والأهلى سيصدران شهادة بأعلى عائد علي مستوي القطاع المصرفي بداية من يوم الأحد القادم.

 

وقال "أبو الفتوح" خلال تصريحات لـ" الفجر"، إن البنكين سيصدران شهادة  للأفراد الطبعيين بعائد 15% سنويا يصرف شهريًا.

 

وبذلك تكون الشهادة التى سيتم إصدارها هي الأعلى من حيث العائد على مستوي البنوك، يأتي بعدها الشهادة الأستثمار ب التي يطرحها البنك الأهلى نيابة عن بنك الاستثمار القومي  بعائد 13.75% سنويا.

 

يأتى هذا بعد إعلان البنك الأهلى وبنك مصر تثبيت العائد على شهادات الاستثمار التى يطرحوها عقب قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3% لتجنب الأثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد.

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