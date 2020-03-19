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منع إقامة سوقي الخميس والجمعة بالسيدة عائشة والمطرية

الخميس 19/مارس/2020 - 01:08 م
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سوق الخميس
سوق الخميس
إسماعيل منطاوي
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منعت الأجهزة التفيذية لحي المطرية، اليوم الخميس، بالتنسيق مع قوات الشرطة، إقامة سوق الخميس، كما تواجدت أجهزة حي الخليفة في شوارع السيدة عائشة؛ لمنع إقامة سوق الجمعة، تنفيذا لقرار محافظ القاهرة.

وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في وقت سابق، منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة وذلك ضمن سلسلة من الاجراءات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفي إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ القاهرة بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.

ومن ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وقال:  إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه بأن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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مصر كورونا صحة عالمية حالتي وفاة الاجراءات الوقائية الأسواق الأسبوعية الإجراءات الاحترازية احترازي 26 حالة

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