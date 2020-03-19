الليلة.. مايا دياب ضيفة برنامج "B my Guest"

تحل الفنانة مايا دياب، الليله الساعة 9 مسًاء ضيفة برنامج "B my Guest" الذي يقدمه الاعلامي بلال عبر شاشة "LBC"، وهو برنامج فني يسضيف كل حلقة فنانة متميزة.



وشاركت مايا، جمهورها بمقطع فيديو جديد من مقابلتها مع بلال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت دياب، على مقطع الفيديو قائلة:"شئ مره الكهربا جاوبت عنكم!؟ احضروني اليوم عالساعة ٩ بتوقيت السعودية مع بلال العربي على شاشة ال LBC بحلقة كتير قوية ومليانة".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"احلى مايا" وأضاف آخر "منتظرينك على نار".



يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وتدور أحداثة المسرحسة في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها الفنان أشرف زكي وماجد المصري وحسن الرداد وحمدي المرغني.