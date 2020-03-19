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محمود العسيلي: "معظم البشر سلوكهم هلع وخوف وأنانية"

الخميس 19/مارس/2020 - 01:03 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أثار الفنان محمود العسيلي جدلاً كبيرًا بعدما تحدث أن سلوك البشر في معظم البلاد واحدة وتهدف إلى الرعب والخوف، وذلك بسبب الأحداث الجارية بعد انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر".

كتب محمود العسيلي تغريدة قال فيها :"مع اختلاف التعليم والثقافات والأديان، أثبت معظم البشر أن سلوكهم للأسف واحد، هلع وخوف وأنانية وطمع وتكالب على المادة"

وتابع محمود العسيلي قائلًا :"عكس كل اللي اتعلمناه وقريناه واللي ربنا قاله في كل الأديان،الإيمان بالغيب والحب والتفاؤل والرضا والإيثار، press pause يا بني آدم".

وفي سياق آخر احتفل العسيلي بزفافه في شهر يناير الماضي، في حفل حضره مجموعة من الأصدقاء الفنانين، والإعلاميين.

والجدير بالذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرًا، فيديو كليب جديد يحمل اسم "تمثيلية"، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.
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