Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 01:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال محمد أبو سريع مدير عام منطقة آثار الجمالية، إن المنطقة قامت بإجراءات وأعمال تطهير وتعقيم لأماكن المزارات الأثرية التي يقصدها الزائرين سواء مصريين أو أجانب وذلك في خطوة وقائية وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أبو سريع، أن تنفيذ الإجراءات جاءت بناء على تعليمات الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والدكتور أبو بكر عبد الله السيد رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة. 

وأشار، إلى أن الأماكن تلك شهدت تردد عدد كبير من السائحين خلال الفترة الماضية، ومن المزارات التي شهدت أعمال التعقيم، مجموعة السلطان قلاوون ومسجد وخانقاه الظاهر برقوق وقصر الأمير بشتاك وسبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا وسبيل السلحدار وبيت السحيمي ووكالة بازرعة. 

كما قامت إدارة منطقة الجمالية بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقليل عدد العمالة بالتناوب ومنح إجازة استثنائية للسيدات اللاتي لهن أطفال دون الثانية عشر وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة. 

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن إجراءات عدة لمواجهة فيرس كورونا حيث أطلقت حملة التوعية تضمنت طباعة 1000 بوستر بالإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيرس كورونا المستجد (covid-19)، ووضعها عند بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية. 

وجاءت الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار الحرص على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية للتوعية والوقاية من تداعيات الفيروس، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس. 

كما أعلنت الوزارة في بيان رسمي لها أنه تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" علي موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا، وتم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين.
شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا وزارة السياحة والاثار مطة صحة عالمية شارع المعز تطهير وتعقيم تداعيا الإجراءات الاحترازية احترازي اجازة استثنائية آثار مصر الجديدة

أخبار تهمك

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل | هل تتعرض مصر لزلزال كبير؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ أقل من ساعتين

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ ساعتين و 42 دقيقة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول غلق الصيدليات والمخابز بسبب الكورونا

منذ أقل من ساعتين

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ 42 دقيقة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ 35 دقيقة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

شارع المعز يستقبل الطفل علي صبرة في جولة أثرية بين معالمه

30 صورة لجولات الطفل علي صبرة في "الأهرامات والمتحف المصري"

خالد العناني: كنا ننتظر موسما سياحيا استثنائيا.. لكن صحة المواطن أولوية

شركات عالمية لتطهير وتعقيم الأماكن والمنشأت السياحية

كيف واجه قطاع السياحة فيروس كورونا؟

عمليات تعقيم وتطهير شاملة.. مؤسسات الدولة تتأهب ضد فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

11:50 ص

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

01:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status