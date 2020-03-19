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محافظ الإسكندرية: غلق المطاعم والمقاهي من الـ7 مساءً

الخميس 19/مارس/2020 - 12:55 م
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بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساءً إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. 

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على أن تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3/13/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية المولات التجارية، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. 

وأشار القرار في مادته الثانية أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. 

ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكان صرح محافظ الإسكندرية أمس الإربعاء أنه تم صدور قرار بغلق المقاهي في تمام الساعة العاشرة مساءً إلى العاشرة صباحًا، وأنه سيتم توقيع غرامات مالية كبيرة في حال المخالفين.

وأضاف: أن المحافظة قد لاحظت تواجد كافيهات تعمل على مدار 24 ساعة، وأن المحافظة لن تسمح بمخالفة أية منشأة التعليمات، متابعا: المحافظة الفترة الماضية حررت مخالفات على بعض الصيدليات التي أخفت المستلزمات الطبية، للوقاية من فيروس كورونا، كما تم ضبط المخازن الغير مرخصة، التي تنتنج مستلزمات مجهولة المصدر.

وأضاف: أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية واحترازية في الفترة الماضية، وأن المحافظة تتلقى شكاوي ارتفاع الأسعار، وأن جميع الأجهزة جاهزة لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، وأنه تم غلق نحو 650 مركز تعليمي على مستوى المحافظة، وصالات الجيم، و150 محل إلكتروني.

وتابع: تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ومديرية التموين على مدار الأحياء، خاصة أن بعض السلاسل التجارية استغلت الأزمة ورفعت الأسعار، لافتًا إلى أنه تم تحرير قضايا تموينية واغلاق بعض المتاجر.
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وقاية من كورونا مقاهى غلق المطاعم المولات السلع الغذائيه الاجراءات الوقائية احترازي

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