أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 19/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أكدت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، لم تسجل أي إصابة جديدة وذلك للمرة الأولى.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، إصابة رئيس مجلس الشيوخ، دافي الكولومبري، بفيروس كورونا.







