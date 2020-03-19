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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 19/مارس/2020 - 12:54 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 19/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || لأول مرة.. مدينة ووهان الصينية لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أكدت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، لم تسجل أي إصابة جديدة وذلك للمرة الأولى.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || البرازيل تعلن إصابة رئيس مجلس الشيوخ بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، إصابة رئيس مجلس الشيوخ، دافي الكولومبري، بفيروس كورونا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 529 شخصا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 529 شخصا بعد تسجيل إصابات جديدة.
 
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ووهان الصينية كورونا تفشي الفيروس بوابة الفجر البرازيل اصابات جديدة

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