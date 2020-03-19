هذه الأبراج أكثر حظا من الناحية العاطفية.. تعرف عليهم

هناك أبراج تعتبر الأكثر حظا من الناحية العاطفية، ويعتبروا محظوظين في الحب وهؤلاء نتعرف عليهم فى السطور القادمة، وفقا لما نشره موقع "bustle".





برج الثور

قد يستغرق مولود برج الثور بعض الوقت حتى يجد الشريك المثالي الذي يحلم به، والذى يشترط أن يكون طموحا فى حياته، حتى يساعد فى تحقيق المزيد من النجاحات، لذلك عندما يجده يقرر الارتباط به، لذلك تتسم أغلب العلاقات العاطفية لبرج الثور بالاستقرار.





برج السرطان

يُعرف برج السرطان بأنه من الأبراج الرومانسية والتى تبحث عن الحب والأمان، كما يميل للاستقرار والعلاقات الأبدية، ولهذا يختار شريكه بعناية شديدة، والذى يجب أن يبادله نفس شعوره بالحب والاهتمام ، الذى يعطيه السرطان بلا حساب.





برج العذراء

يعتبر برج العذراء أكثر تشككًا عندما يتعلق الأمر ببحثه عن الحب، لذلك فهو يدقق عند اختياره لشريك حياته، لأنه لا يرغب فى أن يعطى إهتمام لشخص لا يستحقه، ولذلك يساعده اهتمامه بالتفاصيل فى إيجاد الشخص المناسب له، ليستقر ويعيش حياة مليئة بالسعادة.





برج الحوت

قد يبدو برج الحوت غير محظوظ في الحب، لكنه فى الحقيقة عكس ذلك، حيث تساعده رومانسيته ومرونته فى إعطاء الأخرين فرصة لدخول حياته ليختبرهم ليختار الشخص المناسب للاستمرار معه طوال حياته، لذلك فهو محظوظ بعلاقاته العاطفية لأنه يختار الشخص المناسب بعد اختبارات عديدة.