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النيابة تامر بتفريغ كاميرات المراقبة لعصابة سرقة معمل تحليل

الخميس 19/مارس/2020 - 12:44 م
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كاميرا مراقبة
كاميرا مراقبة
داليا عادل
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أمرت نيابة السلام أول الجزئية، اليوم الخميس، بحبس 4 متهمينم مكونين فيما بينهم تشكيل عصابي لقيامهما بسرقة معمل تحاليل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباخث حول نشاطهم الاجرامي.

وطالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وإرسال تقرير وافٍ بها. 

البداية بتلقي مباحث قسم شرطة السلام أول، بلاغا يفيد ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم (شاشة LCD - جهاز ريسيفر - 2 شاشة كمبيوتر - جهاز تابلت - جهاز ميكروسكوب طبى - 150 سرنجة طبية - 2 جهاز باور بنك)، مجهولي المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام "أجنة" حديدية مضبوطة بحوزتهم.

وأمكن التوصل إلى المجني عليه (مالك المعمل) وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة 
وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.

ومن ناحية أخرى كشف رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل سقوط عصابة سرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون، بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين أن أفراد التشكيل العصابي اثنين، يسرقان الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، بأسلوب كسر الكالون بعد تأكدهم من عدم تواجد قاطنيها.

وأضافت التحقيقات أنهما عقب ارتكابهما وقائع السرقات، يقومان بتحميل المسروقات على سيارة مستأجرة، وبيعها لدي عميلهما بجنوب الجيزة، وتمكنت القوات من ضبطه.

وأسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، أخطر التشكيلات العصابية بمدينة 6 أكتوبر، عقب ارتكابه 9 وقائع سرقات بأسلوب كسر الكالون، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدت التحريات للرائد هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهما مسجل شقي خطر، مقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي.

وتخصص نشاط الفريق، في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الكالون، باستخدام سيارة مستأجرة، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، والرائد محمد غريب، معاون مباحث القسم، تنسيقا مع قطاع الأمن العام وأسفرت عن ضبطهم حال استقلالهما السيارة المُشار إليها.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 9 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وتصريفها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.
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