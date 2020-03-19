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فيروس كورونا.. نتيجة إيجابية لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي

الخميس 19/مارس/2020 - 12:42 م
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الأتحاد الأوروبي
الأتحاد الأوروبي
وكالات
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قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، إن نتائج فحصه لفيروس كورونا إيجابية، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 167 ألف و515 إصابة بفيروس كورونا في 150 دولة حول العالم من بينهم 6 آلاف و606 حالة وفاة.

 

وفي وقت سابق قد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وكانت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طرح  اقتراح حول منع الرحلات "غير الضرورية" في اتجاه الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثين يوما.

 

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