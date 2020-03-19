ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى 91 ألف برميلا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان نشر على موقعها الالكتروني، إن انتاج النفط في البلد الواقع في شمال أفريقيا بلغ 91 ألفا و221 برميلا في اليوم بحلول 17 مارس.





وأضافت المؤسسة أن هذا الانخفاض في الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3.36 مليار دولار منذ 17 يناير كانون الثاني 2020، بعدما أغلقت جماعات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا موانئ وحقول نفط.