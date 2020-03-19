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هيثم دبور على إينرجي: "ليل داخلي" أثبت أن القراءة لاتزال هواية الشباب

الخميس 19/مارس/2020 - 12:38 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يحرص الكاتب والسيناريت هيثم دبور منذ بدء برنامجه "ليل داخلي"، على راديو إينرجي، 92.1 على تقديم كل ماهو جديد من فقرات، ومع بداية 2020،  وبالتزامن مع إنطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي أقيم في يناير الماضي خصص دبور فقرة لإهداء مستمعيه مجموعة من الكتب بالتعاون مع دور النشر المتعددة.


ومع الاستمرار في الحلقات، شهدت الحلقات إقبال كبير من جمهور المستعمين، بشكل ملحوظ، من خلال الرسائل التي تصل للبرنامج أو الإتصالات الهاتفية والتفاعل عبر منصات إينرجي على السيوشيال ميديا.من جانبه، علق دبور على الأمر، وقال في تصريحاته: "أن ما يحدث له دلالة واضحة وهي أن الجمهور مازال يحرص على القراءة وشغوف بمعرفة كل ماهو جديد"، ويكمل: "كنت أتوقع هذا الإقبال ولكن تفاجئت من تزايد الأمر كل حلقة عن الآخرى، لذلك سأحرص على الاستمرار في بقاء تلك الفقرة بالتعاون مع دور النشر المختلفة".

 ووجه دبور، رسالة شكر لدور النشر الذي تتعاون معه خلال الحلقات، قائلا:" إن دور النشر المختلفة كان لها دور اساسي في نجاح الفقرة، فلولا تعاونها المثمر لما كنا تاكدنا من حرص الشباب علئ القراءة"، مضيفا :" ليس هذا جديد على دور النشر المختلفة فدائما تؤكد حرصها على دعم المبادرات المجتمعية ودعم الشباب".

من جانبها، قالت عايدة سعودي، المشرف العام على الراديو إن ما حدث أمر غاية في الأهمية ويؤكد ويعزز أن الجمهور شغوف بالقراءة ويحرص عليه، وتكمل: "هيثم دبور  كاتب مهم وله شعبية بين الشباب، وهذا ما انعكس على الرسائل التي تصل للبرنامج، وجدنا من الرسائل أن فئات مختلفة تشارك ومن جميع الأعمار لذلك سنحرص على الاستمرار فيها".كان قد وقع الكاتب والسيناريست هيثم دبور، عقد نشر روايته الأولى "صليب موسى"، مع دار الشروق، تزامنا مع انطلاق معرض القاهرة للكتاب 2020، فى دورته الـ51.
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