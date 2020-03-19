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رئيس "صناعة النواب" يطالب بإحكام الرقابة على الصيدليات

الخميس 19/مارس/2020 - 12:38 م
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فرج عامر
فرج عامر
عبداللطيف هيبة
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أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بموافقة وزارة التجارة والصناعة، وقبولها مستندات المستوردين من دون توثيق من الغرف التجارية والسفارات المصرية بالخارج بسبب كورونا.

كما أشاد البرلماني، بالموافقة على الإفراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بشرط استيفاء باقي الاشتراطات مع أخذ تعهد بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك، مؤكدا أن لجنة الصناعة بالبرلمان كانت قد طالبت بهذه الاقتراحات.

البرلماني أيد في بيان اليوم الخميس، قراري نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (كمامات) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ بهدف توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب "عامر"، بإحكام الرقابة على الصيدليات وجميع المنشآت التي تتولى بيع هذه المنتجات بأسعار أصبحت خيالية وفيها متاجرة وثراء فاحش على حساب المصريين لدرجة أنه من كثرة سحب المنتفعين لهذه الأدوات لبيعها في السوق السوداء لم يعد هناك أي وجود لهذه المنتجات داخل مختلف الصيدليات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة، أن هناك مافيا وراء مثل هذه الظواهر التي تستغل مثل هذه الأحداث التي تتطلب الوحدة والتماسك الحقيقي بين جميع المصريين وعدم استغلال البعض لمثل هذه الأحداث لتحقيق أموال طائلة على حساب

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أول أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.


وقال  إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.


وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.


وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.


كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مصر كورونا صحة عالمية حالتي وفاة الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية احترازي 26 حالة

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