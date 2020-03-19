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عاجل.. بشرى سارة لطلاب المدن الجامعية بالقاهرة

الخميس 19/مارس/2020 - 12:37 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الطلاب بالمدن الجامعية لن يدفعوا إلا التكلفة الفعلية للمدة التي قضوها بالمدينة ولن يتحملوا أي مصاريف خلال فترة تعليق الدراسة وإجازة الطلاب والتي تستمر لمدة أسبوعين، بناء على قرار مجلسي شؤون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أصدر تعليماته بإخلاء المدن الجامعية وبدء عمليات موسعة لتعقيم كافة المدن ومنشآت الجامعة ومرافقها، بعد توجيه رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك في إطار حرص الجامعة على سلامة الطلاب ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن جامعة القاهرة، أجرت مسحًا طبيًا على طلاب المدن الجامعية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، واستعانت بالكواشف الحرارية على بوابات المدن والحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة شاملة للجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإخلاء المدن الجامعية وبدء عمليات موسعة لتعقيم الجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بالمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة الفيروس واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.

وأصدر الدكتور محمد الخشت، تعليماته بإخلاء غرف الطلاب بالمدن الجامعية بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم، مع إتاحة تواصل الطلاب مع مشرفي مباني المدن الجامعية، وذلك في إطار حرص الجامعة على سلامة الطلاب ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وكانت جامعة القاهرة أجرت مسحًا طبيًا على طلاب المدن الجامعية، كما استعانت بالكواشف الحرارية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة شاملة للجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى أن جامعة القاهرة أعدت مبكرًا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من خطتها الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا جامعة القاهرة تعليق الدراسة اسبوعين المدن الجامعية الاجراءات الوقائية

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