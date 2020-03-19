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السياحة والآثار: 1000 بوستر للوقاية من فيروس كورونا (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 12:36 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، إن حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافته إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

تأتي الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

وقالت مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، إنه تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

وأضافت: أنه تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارين اليوم الخميس، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تضمن القرار الأول، تحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 - 3 - 2020.
وتضمن القرار الثاني في مادته الأولى: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪3/13/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

‎وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية، مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ‎ونص القرار في مادته الثالثة، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
السياحة والآثار: 1000 بوستر للوقاية من فيروس كورونا (صور)
السياحة والآثار: 1000 بوستر للوقاية من فيروس كورونا (صور)
السياحة والآثار: 1000 بوستر للوقاية من فيروس كورونا (صور)
السياحة والآثار: 1000 بوستر للوقاية من فيروس كورونا (صور)
السياحة والآثار: 1000 بوستر للوقاية من فيروس كورونا (صور)
السياحة والآثار: 1000 بوستر للوقاية من فيروس كورونا (صور)
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