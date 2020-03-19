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توقف تصوير مسلسل ياسمين صبري بسبب فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:32 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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 توقف تصوير مسلسل "فرصة تانية" الذي تخوض من خلاله النجمة ياسمين صبري سباق الدراما الرمضاني المقبل، وإتخذ صناع العمل هذا القرار بعد تفشي فيروس كورونا.

واتفق القائمون على المسلسل على إستئناف التصوير بعد عشرة أيام في حال تحسن الأوضاع ولو بشكل تدريجي، وجاء قرارهم حفاظاً على صحة النجوم المشاركين في البطولة وأيضاً العاملين في المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل آيتن عامر وهبة مجدي ودياب وأحمد مجدي، ومن المقرر أن تخوض به ياسمين صبري سباق الموسم الرمضاني المقبل.

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