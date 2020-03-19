خوفا من كورونا.. وقف قاعات الأفراح في السويس

أعلن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن وقف عمل قاعات الأفراح والبلايستيشن والصالات الرياضية داخل جميع أحياء المحافظة لفترة استثنائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا لخروج حملات لرؤساء الأحياء ستقوم بتنفيذ قرار إغلاق قاعات الأفراح بكورنيش السويس وصالات الألعاب الرياضية الخاصة.





وقال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إننا حريصون على سلامة المواطنين، وأن الإجراءات الاحترازية هي من أجل سلامة المواطن.





من جانبه، قام مدير أمن السويس والقيادات الأمنية بتفقد أحياء المحافظة، للتأكد من تنفيذ قرارات منع تواجد الشيشة بالمقاهي وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حاسمًا بشأن المقاهي والمراكز التجارية، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).

وقال "مدبولي"، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31،32020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأوضح القرار في مادته الثانية، أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.