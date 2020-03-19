محافظ البحر الأحمر يطلق حملة لمواجهة محتكري المستلزمات الطبية

قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، إنه أصدر توجيهات عاجلة لمديرية الصحة بشن حملات مكبرة على كل الصيدليات بمختلف المدن من شمالها إلى جنوبها بشكل يومي، لضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأعلن محافظ البحر الأحمر، عن أن مديرية الصحة بإشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شنت أمس الأربعاء، حملات مكبرة على الصيدليات، برفقة الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة والدكتور أحمد جمعة مدير إدارة التفتيش الصيدلي وأعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية، بجميع مدن المحافظة، حيث قامت بالمرور على 48 صيدلية و3 مخازن أدوية ومستلزمات وحررت 2 محضر غلق لصيدليتين بالغردقة لعدم وجود مدير مسئول، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.





بدوره، وجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بشن الحملات على مدار الساعة، وبالمتابعة المباشرة من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، حيث يطمئن بنفسه على نتائج الحملات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأبرز جهود حملة أمس والتي تمثلت في المرور على 26 صيدلية و2 مخزن أدوية ومستلزمات في مدينة الغردقة، والمرور على 4 صيدليات ومخزن أدوية ومستلزمات في مدينة سفاجا، والمرور أيضًا على 10 صيدليات في مدينة القصير، وكذلك المرور على 8 صيدليات في مدينة مرسى علم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



