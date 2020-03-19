كمامات واقية وأدوات تعقيم للعاملين بالمناطق الأثرية (صور)

قالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، إنه تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.





يأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وحرص الوزارة على سلامة العاملين بها والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.





وأضافت: أنه تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارين اليوم الخميس، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تضمن القرار الأول، تحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 - 3 - 2020.