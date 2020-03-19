الصحة العالمية: مصر من أكثر الدول التي تحاصر كورونا قبل انتشاره

قال الدكتور وائل صفوت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن رئيس المنظمة أعلن بالأمس أن هناك تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا وأكد على النظافة الشخصية والتوعية أهم خطوة للتصدي لانتشار الفيروس، منوهًا بأن المشكلة في فيروس كورونا ليس أنه مميت او خطير، وإنما ينتشر سريعًا وقد تتعرض المنظومة الصحية لهزة نتيجة الإقبال الشديد من المصابين على العلاج، مشيرًا إلى أن 80% من حالات الاصابة تتعافى حتى بدون أي علاج، ونسبة قليلة تدخل المستشفيات والعناية.





وأكد "صفوت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أن المنظمة أثنت على الجهد المبذول من مصر وعمان لمواجهة فيروس كورونا حيث أنهم من اكثر الدول التي تحاصر الفيروس قبل انتشاره، مشددًا على أن المدخنون وأصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومضاعفاته.





وتابع مستشار منظمة الصحة العالمية، أن العزل المنزلي والتغذية الجيدة والنظافة الشخصية باستمرار أبرز طرق الوقاية من الفيروس، محذرًا من ارتداء القفازات والكمامات طوال اليوم، منوهًا بأن من يجب أن يرتدي القفازات الشخص الذي يتعامل مع النقود والقمامة والمرضى وغيره، ويتم خلعها فور الانتهاء مما يقوم به، ولبس الكمامة يكون لمن يتعامل مع النقود أو يلمس سطح محتمل إصابته بالفيروس، ويفضل أن يتم تغييره بشكل يومي، كما يجب استخدامه للمريض الذي يعاني من عطس وبرد لوجود احتمال لإصابته بكورونا.





وناشد "صفوت"، تنظيف الأسطح في المنازل باستمرار بكلور مع مياه، وغسل الأيدي بكحول بنسبة 70%، ومن الممكن غسل الأيدي بالمياه والصابون باستمرار، معتبرًا أن الكورونا فرصة لأسر لتعليم أبناءهم الاهتمام بالنظافة الشخصية، مشيرًا إلى أن هناك 4 مراكز بحثية بـ 4 دول بأمريكا وألمانيا والصين وإسرائيل تعمل على إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا، وهناك محاولات من دول أخرى، لكن المحاولات بهذه الدولة وصلت لمرحلة التجارب السريرية، وحتى الآن لم يتم التواصل مع أيًا من الجهات لحين الوصول للنتائج النهائية التي تحتاج لإقرار.



