مرتضى منصور: الأهلي ساعد كهربا على الهروب.. وسأطلب 300 مليون جنيه تعويض





واصل مرتضى منصور رئيس الزمالك، مسلسل الهجوم على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي، واتهمه بالهروب من الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "كهربا هرب من الزمالك، بعدما كان يريد الحصول على 20 مليون جنيهًا، وكيف لي أن أعطيه هذا المبلغ بينما يتقاضى طارق حامد 8 ملايين جنيها فقط".

وتابع رئيس الزمالك: "هروب كهربا من الزمالك كان بمساعدة الأهلي، وهذا اللاعب قام بالتعدي على السويسري كريستيان جروس وزملائه كل يوم يأتي من بار وكل يوم مع واحدة".

وأكمل: "لن أدخل مع الأهلي في هذه القصة بسبب التعاقد مع كهربا، ولن أترك حقي، وسأطلب من الاتحاد الدولي 200 أو 300 مليون جنيه، لأن اللاعب خرج معارًا في سنتين مقابل 180 مليون جنيه تقريبًا".

وكان كهربا قد انضم لصفوف الأهلي في شهر يناير الماضي، بعد عودته من تجربة احترافية قصيرة في البرتغال قضاها عقب رحيله عن الزمالك، بسبب أزمة مع مجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور.