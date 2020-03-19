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عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز حاجز الـ10 آلاف

الخميس 19/مارس/2020 - 12:20 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز الـ10 آلاف، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

                                                         

وكانت السلطات الألمانية، قد أغلقت حدودها مع 5 دول، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى أكثر من 800 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

كما ارتفع عدد حالات الوفيات بسبب الفيروس إلى 5 حالات، عقب تسجيل وفاة أخرى في إقليم بافاريا.

 

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