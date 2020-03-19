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خبير ياباني: بعض المدارس يمكن إعادة فتحها وسط فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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من المقرر أن توصي لجنة خبراء توجه استجابة اليابان لفيروس كورونا، اليوم الخميس، بأنه يمكن إعادة فتح بعض المدارس، على الرغم من أن التجمعات الجماعية التي يمكن أن تثير تفشي المرض لا يزال ينبغي تجنبها.

وقال كوجي وادا، عضو اللجنة: "سيوصي خبراء الأمراض المعدية في اجتماع بأن المناطق في اليابان التي لديها أعداد منخفضة من حالات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تنظر في استئناف الدروس والأحداث الرياضية"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف "وادا"، أستاذ الصحة العامة في الجامعة الدولية للصحة والرعاية في طوكيو لـ"رويترز": "هناك بعض المناطق التي تم التعرف فيها على جميع المرضى تقريبًا في الأسبوعين الماضيين. سنواصل هذا الطلب".

تتجه أنظار العالم إلى اليابان لمعرفة ما إذا كانت ستتراجع عن عزمها على المضي قدمًا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

قال المنظمون، مرارًا وتكرارًا، إن الألعاب من 24 يوليو إلى 9 أغسطس ستستمر كما هو مقرر، ولكن مع الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي أدى إلى توقف العالم الرياضي عن طريق التوقف الفعلي، تتزايد المخاوف من أن الألعاب الأولمبية قد يتم إلغاؤها أو تأجيلها.


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