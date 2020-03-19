وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

قام مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب النرويجي هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بالكشف عن حقيقة انتقال النجم النرويجي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم اللاعب مستوى مميز مع الفريق الألماني منذ انضمامه في يناير الماضي، وسجل 12 هدفا مع بوروسيا دورتموند.

وأكد رايولا في تصريحات لصحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية، أن هالاند جوهرة مهمة للغاية، وهو يلعب ونرى كيف يتطور في كل مباراة، ولم يعتقد أحد أن تكيفه مع البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا في فريق مثل بوروسيا دورتموند سيكون على هذا النحو، لا أحد يتوقع ذلك.

وعن احتمالية انتقاله لريال مدريد في الصيف المقبل قال:"لم يعتقد هالاند أن هذا هو الوقت المناسب عندما غادر ريد بول سالزبورغ، ولكن، لا أعتقد أنه سيغادر دورتموند هذا الصيف".