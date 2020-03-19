التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة .. والرئيسي يقفز 3.5% في منتصف الجلسة









أخبار البورصة المصرية





تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 3.5% وسط محاولات لتقليص الخسائر ، وسيطرة للقوى الشرائية بمخطط سيولة تجاوز الـ 66% بقيم تداولات سجلت 627 مليون جنيه ، وسط تذبذب مرتفع جدا.





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.5% ليصل إلى مستوى 9068.8 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل مستوى 808.6 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 921 نقطة.