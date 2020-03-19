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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة .. والرئيسي يقفز 3.5% في منتصف الجلسة

الخميس 19/مارس/2020 - 11:51 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 3.5%  وسط محاولات لتقليص الخسائر ، وسيطرة للقوى الشرائية بمخطط سيولة تجاوز الـ  66% بقيم تداولات سجلت 627 مليون جنيه ، وسط تذبذب مرتفع جدا.

 
مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.5% ليصل إلى مستوى 9068.8 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل مستوى 808.6 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 921 نقطة.
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