بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

أصيب 3 أشقاء وطفلان وسيدة من عائلة واحدة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 6 مصابين من بينهم 3 أشقاء وطفل ورضيع وربة منزل، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي.





وبانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ تبين إصابة كل من: حمدي رشدي زكي 20 سنة، بدون عمل مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالذراع الأيسر، آية سيد حسانين 25 سنه، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، وزمزم أحمد رشدي 4 سنوات طفلة، مصابه بكدمات، وعمر أحمد رشدي، عام ونصف مصاب بكدمات بالجسد، وإسلام رشدي زكي 28 سنة بدون عمل، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني وجرح طولي من الجسم، وأحمد عوض زكي 23 سنة، بدون عمل مصاب بجرح في الجبهة بطور 5 سم وكدمات في أنحاء الجسد.





وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي أمام المسافرين.





وعلى جانب آخر، أعلنت اليوم الغرفة التجارية في المنيا، عن تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وذلك لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومدى توافر السلع التموينية والتصدي لأي محاولات للاحتكار والغش التجاري.





وذكر بيان صادر عن الغرفة، أن غرفة العمليات الكائنة بداخل مقرها بمدينة المنيا تم تشكليها قبل يومين لرصد جميع الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، داخل المحافظة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.





وأضاف البيان، أن عمليات الغرفة تتابع علي مدار الساعة الحملات المكثفة لضبط الأسواق، للتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.





وكان وفد من الغرفة ضم كل من: أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس الإدارة، ونائبيه: وائل علي قطب، وأحمد حسن أبو الليل، وأيمن الأفندي، ومصعب محسن مهني، أمين مساعد الصندوق بالغرفة، قد التقي مساء الاثنين الماضي باللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لبحث سبل التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الحالة العامة للأسواق خلال الفترة القادمة ومراقبة وضبط الأسعار، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لطمأنة المواطنين بتوافر احتياجاتهم من السلع.



