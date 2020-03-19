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حجر صحي لمدة 14 يوما لمحافظات الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

الخميس 19/مارس/2020 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
الفجر
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بدأ صباح اليوم الخميس، إجراءات العزل الصحي للعاملين بالقطاع السياحي بالكامل في محافظات الأقصر والبحر الأحمر ووجنوب سيناء، تتضمن العاملين بالفنادق وشركات السياحة والمطاعم والبازارات، لمدة 14 يومًا لتأكد من عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأعلن المحافظون في المحافظات التي أقيم بها العزل الصحي للعاملين قبل مغادرتهم أماكن عملهم بداية من اليوم الخميس، وسيتم إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابته والعائمة المؤقتة وذلك لبدء إجراءات التعقيم التي أعلنت عنها وزارة السياحة والأثار.

وتتابع الغرف السياحية الفرعية بالمحافظات تنفيذ قرارات عزل العاملين بالفنادق وعدم مغادرتهم أماكنهم وفقًا لقرار المحافظة لمدة 14 يومًا كحجر صحي، وهو إجراء احترازي سيجرى تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحي والمخالطين للأجانب.

وستتابع إدارات المنشآت السياحية خلال فترة الحجر الصحي، وفي حال ظهور أي أعراض سيجرى التعامل فورًا، وهذا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وكذلك سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.

وأكد دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية، وسيجرى خلال فترة التوقف عقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.

وأكد العناني، حرص الوزارة على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحي، موجهًا بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع.

في سياق أخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

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