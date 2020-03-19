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جوجل تعمل على دمج خدمة Google Duo في تطبيق المراسلة الخاص بها

الخميس 19/مارس/2020 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
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كشفت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، عن مساعي شركة جوجل لدمج خدمة Google Duo في تطبيق المراسلة الخاص بها.

وجدت جين مونشن ونج، أن شركة جوجل تختبر حاليًا زر Google Duo جديدًا على تطبيق Google Message، هذا الزر سينقلك عند النقر عليه مباشرة إلى تطبيق Duo، وهذا يعني أنك ستتمكن قريبًا من فتح Google Duo من تطبيق Google Message، والذي يأتي بشكل أساسي كتطبيق المراسلة الافتراضي على جميع هواتف Android.

وكشفت ونج، عن ميزة أخرى مثيرة للاهتمام تعمل عليها جوجل حاليًا وهي إشعارات الفقاعات لرسائل Google Message، الشيء المؤكد هو أن مستخدمي Android 10 ( أو أعلى ) هم الذين سيشاهدون إشعارات الفقاعة.

حتي الأن من غير المعروف متى ستكون هذه الميزات متاحة للجمهور لاستخدامها، ولكن نظرًا لأن الشركة قد بدأت بالفعل في اختبار هذه الميزات، يمكن أن نتوقع أن تصبح متاحة للجمهور قريبًا جدًا.
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الكلمات المفتاحية

شركة جوجل جين مونشن ونج تطبيق رسائل جوجل أندرويد 10 Google Message Google Duo

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