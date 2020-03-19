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محمد رجب يحارب فيروس كورونا بالدعاء

الخميس 19/مارس/2020 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"جميعنا في بطن الحوت الان رددو معايا لا اله الي انت سبحانك اني كونت من الظالمين".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت عليه التعليقات، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الله يحيمك من اجمل ما كتب فنان عربي للدعم" وأضاف آخر"كلام جميل"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منور الدنيا يا عالمي".

يذكر أن آخر أعمال محمد رجب، مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذت 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة أيتن عامر ومحمد عز وهبة مجدي وعبير صبري ومحمود حجازي.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا

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