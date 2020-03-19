بعد اعتمادها رسميا.. ننشر جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2020

ننشر جدول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2020" صناعي – زراعي – تجارى – فندقي"، بنظام الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالي 2020/2019 وموعدها، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي





ومن المتوقع أن تبدأ امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2020 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق السبت 9 مايو 2020، وتستكمل باقي الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.





كما نشر الدكتور طارق شوقى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عدة أسئلة تلخص خطة وزارة التربية والتعليم فى التعامل مع أزمة تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيجرى عرضها خلال فيديو مسجل سيتم نشره عبر صفحته الرسمية مساء اليوم الخميس.

ومن بين هذه الأسئلة، ما أعدته الوزارة لمساعدة وحماية 22 مليون طالب وطالبة فى التعليم المصرى، وما قررته بخصوص الامتحانات لجميع المراحل، وعرض دور المعلمين والإدارات المدرسية خلال هذه الفترة.



