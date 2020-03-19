أعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي الخولي تشعل الأزمة بينهما من جديد

كشفت التونسية مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصي خولي عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت مؤخرًا أنه يتهرب من مصاريف ابنه "فارس" ويرفض مساعدتها.



وروت مديحة الحمداني في تصريحات خاصة لإحدى المجلات العربية أنها صارت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية لكي تستطيع توفير المال لرعاية طفلها،لافتة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهم.



وأوضحت مديحة الحمداني أن الفنان قضي خولي رفض اعطاء طفله الجنسية الأمريكية واشترط عليها الحصول على أحد الأوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت مساومته لها.



وفي سياق آخر أثارت مديحة الحمداني مؤخرًا جدلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في فيديو لها وهي تقوم بالبكاء، موضحة أنها زوجة الفنان السوري قصي خولي السرية، كما روت عن سوء معاملته لها.