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المغرب يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 58

الخميس 19/مارس/2020 - 11:47 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كشفت وزارة الصحة في المغرب، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 58، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات المغربية، قد سجلت في وقت سابق، 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة إلى 37 حالة.

 

وقررت السلطات المغربية، إغلاق جميع المساجد، كما أغلقت المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب، وتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر بسبب الفيروس.

 

وأصدرت وزارة الخارجية المغربية، بيانًا قالت فيه: "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

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