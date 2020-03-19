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عاجل.. طوارئ بمستشفى طنطا الجامعي (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 11:44 ص
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المستشفى
المستشفى
أيمن يحيي
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قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا: إنه تم اعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد "سبع" في تصريحات اليوم الخميس، أنه تم وضع خطة استباقية شملت مرحلة الاستعداد بتنظيم دورات ونـدوات للتوعية في الكليات والوحدات والمراكز والمستشفيات كافة، وإعداد وتجهيز فرق عمل مدربة بالمعلومات اللازمة عن الفيروس وطـرق الوقاية منه.

ونوه بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية كافة، لمشاركة المعلومات والمستجدات وأهمية تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، أن المستشفى يعد الأول على مستوى مستشفيات جامعة طنطا، التي تقوم بالتعقيم الوقائي لغرف العنايات المركزة والعمليات بشكل دائم، كما يتم تعقيم أجهزة الغسيل الكلوي بعد كل حالة طبقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي أقرتها وحدة مكافحة العدوى.

وأوضح "سليم"، إلزام كافة العاملين بالمستشفى من أطباء وأطقم تمريض وعمال بضرورة ارتداء القفازات الواقية وماسكات الوجه والفم وأغطية الرأس.

ولفت مدير المستشفى التعليمي العالمي، إلى تعقيم أطقم الأطباء والتمريض والعمال نظرا لتعاملهم المباشر مع المرضى، إلى جانب تطهير جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والأســرة بعد انتهاء الزيارة على مدار اليوم.

وأشار إلى توفير مخزون استراتيجي كافِ من الكمامات والمستلزمات الطبية اللازمة، وأدوات النظافة والتطهير والتعقيم وأجهزة التنفس الصناعي، وغرف العناية المتوسطة والمركزة، مؤكدًا قدرة المستشفى على التعامل ومواجهة أي طارئ قد يحدث في هذا الشأن.

وبدروه نوه الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأهمية التوعية بمشاركة كافة الجهات لنشر المعلومات الصحيحة عن فيروس كورونا المستجد وعلامات ظهوره.

وأردف أن وحدة مكافحة الـعـدوى تقوم بالتعقيم والرقابة ومكافحة كافة الفيروسات والميكروبات من خلال تطبيق عدد من الإجــراءات لتجنب نقل أى ميكروب أو فيروس للأطباء أو أطقم التمريض أو العمال.

وفي السياق ذاته، أردف الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بطنطا، أنه يتم تطعيم كافة العاملين بالمستشفيات بتطعيمات وتحصينات وإلزام الجميع بارتداء قفازات اليدين الواقية والماسكات وتعقيم الأرضـيـات بالمطهرات المنصوص عليها عالميًا وتطهير جميع الأسطح حفاظًا على المرضى والأطباء والمترددين على المستشفيات.
عاجل.. طوارئ بمستشفى طنطا الجامعي (صور)
عاجل.. طوارئ بمستشفى طنطا الجامعي (صور)
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