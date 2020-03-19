أسعار الخضراوات اليوم الخميس 19-3-2020 في أسواق الجملة

استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 19-3 2020، في سوق العبور للجملة، وتشهد الأسعار حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة لاستقرار حالات العرض والطلب وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

وسجلت أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.25جنيها، بينما سجلت أسعار البطاطس تتراوح 2-2.7جنيها، وسجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 -11جنيها، وسعر كيلو البصل 3 - 6 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، سعر الكوسة5-8جنيهات، والخيار ما بين 4–5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-7 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، و البسلة 8-10 جنيها.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.



