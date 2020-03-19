حملات مكثفة على الصيدليات لضبط سوق الدواء بالبحر الأحمر

شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حملات مكثفة للتفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية بمدن سفاجا والقصير ومرسى علم، لضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية.

وأكدت، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم المرور على 48 صيدلية و3 مخازن أدوية ومستلزمات وتحرير 2 محضر غلق لصيدليتين بالغردقة لعدم وجود مدير مسئول.

وفي مدينة سفاجا تم المرور على 4 صيدليات ومخزن أدوية ومستلزمات، وفي مدينة القصير تم المرور على 10 صيدليات،

وأسفرت الحملة، عن تحرير 2 محضر غلق لصيدليتين لعدم وجود مدير فني مسئول، ففي مدينة الغردقة تم المرور على 26 صيدلية و2 مخزن أدوية ومستلزمات،

وأسفرت الحملة، عن تحرير 2 محضر غلق لصيدليتين لعدم وجود مدير فني مسئول، ففي مدينة الغردقة تم المرور على 26 صيدلية و2 مخزن أدوية ومستلزمات، وفي مدينة سفاجا تم المرور على 4 صيدليات ومخزن أدوية ومستلزمات، وفي مدينة القصير تم المرور على 10 صيدليات، وفي مدينة مرسى علم تم المرور على 8 صيدليات.

وترأس الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حملة على الصيدليات وبرفقته الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة والدكتور أحمد جمعة مدير إدارة التفتيش الصيدلي وأعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية، وتزامنت الحملة مع حملات لإدارة التفتيش الصيدلي بجميع مدن المحافظة.

وترأس الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حملة على الصيدليات وبرفقته الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة والدكتور أحمد جمعة مدير إدارة التفتيش الصيدلي وأعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية، وتزامنت الحملة مع حملات لإدارة التفتيش الصيدلي بجميع مدن المحافظة.





وأكد مرعي، على أن هذه الحملات مستمرة على جميع الصيدليات لضبط أسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.





ويأتي ذلك طبقًا لتوجيهات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجدة، للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والكمامات والكحول.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و12 من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر متحدث الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.