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أسعار اللحوم اليوم الخميس 19-3-2020 في السوق المحلي
الخميس 19/مارس/2020 - 11:31 ص
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أسعار اللحوم اليوم
حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19-3-2020، في ظل زيادة الطلب على اللحوم في الاسواق حيث ارتفاع اقبال المواطنين على السلع في الأسواق خوفا من نفاذها وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
أسعار اللحوم اليوم 19-3-2020
تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو
سعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.
سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.
سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات
سعر السجق من 110-125 جنيها.
سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.
سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
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