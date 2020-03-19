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أسعار اللحوم اليوم الخميس 19-3-2020 في السوق المحلي

الخميس 19/مارس/2020 - 11:31 ص
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بوابة الفجر
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أسعار اللحوم اليوم

حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19-3-2020، في ظل زيادة الطلب على اللحوم في الاسواق حيث ارتفاع اقبال المواطنين على السلع في الأسواق خوفا من نفاذها وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم 19-3-2020

تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو
سعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.
سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.
سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات
سعر السجق من 110-125 جنيها.
سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.
سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
  







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