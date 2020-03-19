Advertisements
Advertisements
Advertisements

منى زكي تكشف عن أكبر سبب لخوفها في الحياة.. فما هو؟

الخميس 19/مارس/2020 - 11:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
شاركت الفنانة منى زكي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"أكبر خوف عندي هو الإساءة والعنف ضد الأطفال بخاف اتخيل حال العالم هيكون ايه لو كل الاطفال ديه مالقتش المساعدة اللي".

وأضافت:"هما محتاجينها الأطفال الصغيرين دول هما المستقبل ومحتاجين ناس في حياتهم بتقدر الإنسانية وعندهم المقدرة على التسامح ناس عايزين يحسنوا من نفسهم".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"احسنتي" وأضاف آخر"كل الود لكي سيدة منى"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انتي جميلة جدًا".

يذكر أن منى زكي، تستعد لعرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "الصندوق الاسود"، الذي تدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، ويشارك في بطولته الفنانة أسماء جلال ومحمد فراج ومصطفى خاطر، والفيلم من تأليف أحمد هيثم الدهان، ومن إخراج محمود كامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. "التعليم" تزف بشرى سارة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل | هل تتعرض مصر لزلزال كبير؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الأمر

منذ ساعة و نصف

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. طوارئ بمستشفى طنطا الجامعي (صور)

منذ نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 13 ساعة

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ ساعة و 11 دقيقة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أماني كامل لـ أشرف زكي: "شوفت اب بيجري وراء ابنه لحد موصله مكانه"

مايا دياب تظهر بلوك جديد في أحدث ظهور لها

سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: "اه هيك بيلعبوا الصبيان"

أصالة تشارك جمهورها كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديد "شامخ"

بالصور..أحمد مجدي من كواليس "فرصة تانية" برفقة فريق العمل

"الاخ الكبير".. يجمع بين عز ورجب بإطلالة شتوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

09:23 ص

عاجل | هل تتعرض مصر لزلزال كبير؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الأمر

10:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status