منى زكي تكشف عن أكبر سبب لخوفها في الحياة.. فما هو؟

شاركت الفنانة منى زكي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"أكبر خوف عندي هو الإساءة والعنف ضد الأطفال بخاف اتخيل حال العالم هيكون ايه لو كل الاطفال ديه مالقتش المساعدة اللي".



وأضافت:"هما محتاجينها الأطفال الصغيرين دول هما المستقبل ومحتاجين ناس في حياتهم بتقدر الإنسانية وعندهم المقدرة على التسامح ناس عايزين يحسنوا من نفسهم".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"احسنتي" وأضاف آخر"كل الود لكي سيدة منى"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انتي جميلة جدًا".



يذكر أن منى زكي، تستعد لعرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "الصندوق الاسود"، الذي تدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، ويشارك في بطولته الفنانة أسماء جلال ومحمد فراج ومصطفى خاطر، والفيلم من تأليف أحمد هيثم الدهان، ومن إخراج محمود كامل.