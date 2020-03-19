المكسيك تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، أن أول شخص توفي جراء إصابته يفيروس كورونا في البلاد هو مواطن يبلغ من العمر 41 عاما، وكان يعاني من السكري، وظهرت عليه أعراض الإصابة الأسبوع الماضي.

وقد أعلنت السلطات الصحية المكسيكية، ارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس الجديد في المكسيك من 93 إلى 118 شخصا خلال 24 ساعة.