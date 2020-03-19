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سامسونج تغلق جميع متاجرها في الولايات المتحدة لأجل غير مسمى

الخميس 19/مارس/2020 - 11:15 ص
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Samsung
Samsung
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قررت شركة آبل - Apple الأسبوع الماضي إغلاق جميع متاجرها حتى 27 مارس، ثم عاودت الشركة أمس تعديل هذا القرار بأنها ستغلق المتاجر إلى أجل غير مسمى، كما أعلنت شركة مايكروسوفت - Microsoft أيضًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إغلاق جميع متاجرها في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع انحاء العالم.

قررت شركة سامسونج - Samsung اتخاذ نفس المسار الذي أعلنته الشركات الأخرى وأعلنت عن قرارها بإغلاق جميع المتاجر في الولايات المتحدة.

وقالت شركة سامسونج: إن صحة ورفاهية موظفينا وعملائنا هي أولويتنا القصوى، نحن نعلم أنك تعتمد على منتجات سامسونج - Samsung للبقاء على اتصال والإطلاع والترفيه، وكذلك للحفاظ على عمل منازلك بفاعلية. 

وأضافت الشركة، نحن نتخذ خطوات لحمايتك وخدمتك على حد سواء خلال هذه الفترة غير المسبوقة، في محاولة للحد من انتشار الفيروس، يؤسفنا أن نعلن أننا نغلق مؤقتًا جميع متاجر سامسونج - Samsung الأمريكية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17 مارس وسيستمر إلى أجل غير مسمى.

سيظل العملاء قادرين على التسوق لشراء الأجهزة والملحقات من متجر سامسونج - Samsung عبر الإنترنت، لكنهم لن يتمكنوا من تجربة أي شيء في المتجر. 
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