إندونيسيا تسجل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وقد حذرت السلطات الإندونيسية، من "تسونامي" من الحالات إذا لم يتبع الناس قيود الحركة الجديدة مع ارتفاع معدلات العدوى في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء المنطقة قرابة 10 أضعاف هذا الشهر إلى أكثر من 1850 حالة، مدفوعة جزئيًا بمئات الإصابات الناجمة عن تجمع إسلامي جماهيري في ماليزيا قبل أكثر من أسبوعين بقليل.