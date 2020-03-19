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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم الخميس

الخميس 19/مارس/2020 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.76% رابحا 78.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4521.99 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.42% رابحاً 112.810 نقطة ليصل إلى مستوى 4777.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% رابحاً 4.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4018.88 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.03%، رابحا 1.220 نقطة ليصل إلى مستوى 3936.95 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 90.4 مليون سهم بقيمة 29.8 مليون دينار كويتى عبر 6224 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%.
 
 

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