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بهذه المكونات.. اصنعي معقم اليدين في المنزل

الخميس 19/مارس/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
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طريقة عمل مطهر لليدين في المنزل من زيت الزعتر والقرنفل

المكونات
- وعاء وملعقة.
- قمع.
- زجاجة رش.
- 2/3 كوب كحول محمر 99٪ (كحول الأيزوبروبيل) أو الإيثانول.
- 1/3 كوب جل الصبار.
- من 8 إلى 10 قطرات من الزيت العطري ، اختياري.
- يجب خلط المكونات السابق ذكرها، ثم استخدم القمع لصبها في زجاجة الرش، ثم البدأ فى الاستخدام.

طريقة عمل مطهر يدوى من جل الصبار وزيت جوز الهند
إحضار زجاجة رذاذ 2 أونصة.
إضافة 1/2 ملعقة صغيرة من زيت طبيعى مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا.
إضافة 2 ملعقة صغيرة من جل الصبار.
إضافة 10-12 قطرات من الزيت العطري، مثل : 4 قطرات شجرة الشاي + 4 قطرات لافندر + 2 قطرات ليمون.
إضافة 2-3 قطرات فيتامين هـ.
إضافة 1/2 ملعقة صغيرة من الجلسرين.
ملء الزجاجة بالكامل بالكحول، من خلال إضافة حوالي 3 ملاعق كبيرة من الكحول.
يمكن استخدام الإيثانول (هذا ما يوجد في الكحول الذي تشربه) أو كحول الآيزوبروبيل (هذا ما يُسمّى عادة الكحول المحمر)، حيث يعتبر كل من الإيثانول والكحول الآيزوبروبيل مطهرات فعالة.
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