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مؤشر سوق دبي يهبط بنسبة 1.5% بمستهل تعاملات اليوم

الخميس 19/مارس/2020 - 11:10 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراج حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.53% خاسرا 27.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1741.61 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 69.3 مليون سهم محققة ما قيمته 54.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1022 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.26%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%،  فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.86%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي  سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.26%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.69%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.91%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.
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