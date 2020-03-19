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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب نفس أسعار الأمس علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 773 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 677 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 580 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5418 جنيهًا للجرام.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: حيث سجل الدولار الأمريكي 15.79 للبيع، 15.69 للشراء، وسجل اليورو 17.54 للبيع، و17.43 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 19.38 للبيع، 19.26 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.64 للبيع، و14.54 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.63 للبيع، و16.52 للشراء.

وتراجع سعر الذهب العالمي أكثر من 1% الثلاثاء الماضي، ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصها مكاسبهما.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1496.78 دولار للأوقية بعدما هبط 5.1% يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر 2019، وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 % إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الاسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.

وارتفع البلاديوم 2.1% إلى 1651.26 دولار للأوقية بعدما هوى 18% في الجلسة السابقة.

و استقر البلاتين عند 663.09 دولار بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق أمس الاثنين.

و تراجعت الفضة 1.5% إلى 12.71 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.

هذا وتراجع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنحو 3.1 بالمائة إلى 1477.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 1492.95 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1546 دولارًا للأوقية في وقت مبكر من التعاملات.
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الكلمات المفتاحية

والعملات كورونا العملات الذهب

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