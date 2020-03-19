في ظل انتشار فيروس كورونا.. وفري في التكلفة وعقمي منزلك بهذه المنتجات البسيطة

في ظل انتشار فيروس كورونا، ننشر لك عزيزتي ست البيت أبرز طرق التنظيف باستخدام وصفات ومنتجات منزلية شائعة ويمتلكها أغلبية الناس وبتكفلة بسيطة





خليط من الكحول الأحمر والخل الأبيض

اصنع منظفًا لجميع الأغراض من خلال المزج بين الكحول المحمر والخل الأبيض.

اخلط كوبًا من الكحول المحمر وكوبًا من الماء وملعقة كبيرة من الخل الأبيض في زجاجة رذاذ.

يمكن للخليط أن يقتل الجراثيم ويعقم المنزل بشكل كامل .





خليط من عصير الليمون وصودا الخبز

لإزالة البقع بللها بعصير الليمون واتركها لمدة 30 دقيقة.

ضع صودا الخبز وافرك حتى تختفي البقعة .

قم برش صودا الخبز على المراتب ودعها لمدة ساعة .

قم بجمعها باستخدام المكنسة الكهربائية .





خليط من بيكربونات الصودا واليود وزيت الليمون

تحتاج إلى مزج كوب من صودا الخبز مع 1/2 كوب من الملح غير المعالج باليود و 1/2 كوب من صودا الغسيل و 5 قطرات اختيارية من زيت الليمون العطري للرائحة .

يستخدم الخليط لتنظيف السطح ورطبه قليلاً بالماء.

اسكب المسحوق، افركه بفرشاة حتى ينظف، واغسل المسحوق بالماء.





خليط الخل وصودا الخبز

يمكنك رش خليط مكون من صودا الخبز والخل داخل المرحاض .

استخدم المزيج كمحلول تنظيف لإزالة البقع وإزالة الروائح العالقة.





زعتر الليمون والماء المغلى

ضع أربع إلى خمس باقات من زعتر الليمون الطازج في دلو معدني واملأه بالماء المغلي.

اترك الخليط لمدة خمس إلى ست ساعات قبل تصفيته.

سد مصفاة الحوض وصب الخليط فيه للسماح له بالبقاء في الحوض طوال الليل.

صفيها في الصباح لأحواض بيضاء متلألئة.